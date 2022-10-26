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ВСУ уничтожили вражеские минометы, ЗРК и склад с боеприпасами – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 03:30
фото: ОК Юг

На юге украинские военные отбили вражеские попытки прорвать линию защиты и уничтожили 26 захватчиков, вражеские минометы, ЗРК и склад с боеприпасами.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "После обеда (25 октября – ред.) враг атаковал наши позиции с неба. В ответ нашей авиацией трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

А во второй половине дня дважды силами до взвода на разных направлениях, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций.

Дважды был дан стрелковый бой. Нападения отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями.

В наших подразделениях – без потерь. А потери врага уточняются".

Детали: Дважды за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты.

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В том числе недавно освобожденная на Херсонщине Трифоновка – из танка, а Выщетарасовка на Никопольщине оказалась под огнем реактивных систем залпового огня.

В Трифоновке есть повреждения жилых домов, ранен один гражданский человек. На Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Поздно вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 217 огневых задач.

Командование сообщает о таких подтвержденных потерях врага: 26 захватчиков, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "ТОР", 6 единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери доразведываются.

В Черном море вражеская группировка количественно уменьшилась до 9, но качественно усилилась подводной лодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а значит – и 20 "Калибров".

Темы: Вооруженные силывойна
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