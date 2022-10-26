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У Дніпрі від уламків ракети загинули двоє, ще четверо – в лікарні

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 08:11
Руйнування від уламків ракети, фото з телеграм Валентина Резніченка

За уточненою інформацією, у Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу, що стався 25 жовтня, двоє людей загинули і четверо були поранені, троє з них у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Це були трагічні півдоби… Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо – поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі".

Передісторія: 

  • 25 жовтня у Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на автозаправці. Мер міста повідомив про мінімум двох загиблих: вагітна жінка та оператор автомийки.
  • Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що "відплата буде справедливою і неминучою" за ракетний удар по Дніпру.

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Теми: Дніпровійна
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