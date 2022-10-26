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В Днепре от обломков ракеты погибли двое, еще четверо – в больнице

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 08:11
В Днепре от обломков ракеты погибли двое, еще четверо – в больнице
Разрушения от обломков ракеты, фото из телеграмм Валентина Резниченко

По уточненной информации, в Днепре в результате ракетного обстрела, произошедшего 25 октября, два человека погибли и четверо были ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Это были трагические полсуток ... Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо – ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелые".

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Предыстория: 

  • 25 октября в Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших: беременная женщина и оператор автомойки.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным" за ракетный удар по Днепру.

Темы: Днепрвойна
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