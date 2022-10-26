В Днепре от обломков ракеты погибли двое, еще четверо – в больнице

По уточненной информации, в Днепре в результате ракетного обстрела, произошедшего 25 октября, два человека погибли и четверо были ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Это были трагические полсуток ... Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо – ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелые".

Предыстория:

25 октября в Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших: беременная женщина и оператор автомойки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным" за ракетный удар по Днепру.