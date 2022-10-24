На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів – Міноборони

У Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.

Джерело: Міністерство оборони України і його телерадіостудія "Бриз"

Деталі: У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

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Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка перебувають дуже близько біля окупованих росіянами населених пунктів і розповідають, як готуються давати відсіч ворогу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

21 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що Сили оборони України звільнили від російських загарбників вже 551 населений пункт у Харківській області й 88 населених пунктів у Херсонській області.

22 жовтня Генштабу ЗСУ заявив, що російські окупанти на Херсонщині повністю залишили села Чарівне та Чкалове, а з міста Берислав евакуювали офіцерів та медперсонал.

12 жовтня повідомлялося про звільнення 5 населених пунктів у Бериславському районі Херсонської області: Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки й Червоного.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни поки готуються оборонятися в Херсоні, а не тікати з нього на лівий берег Дніпра.

У США вважають, що "вікно можливостей" для відвоювання Херсону є десь до початку грудня.

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