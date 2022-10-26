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Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 11:05
Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников
алексей резников, скрин из интервью Fox News

Продвижение Вооруженных сил на юге Украины замедлилось из-за дождевой погодой, однако украинские защитники продолжают освобождать территории.

Источник: Резников в интервью Fox News

Прямая речь: "На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, замедляют нам. Но мы используем тактику шаг за шагом возвращать наши села, метры и километры, и мы будем продолжать делать это".

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Детали: Резников считает, что оккупанты не рискнут проводить уличные бои в Херсоне, потому что ВСУ контролируют мосты через Днепр, по которым россияне могли бы отступить.

"Мы контролируем все мосты через Днепр, используя такие американские комплексы, такие как HIMARS, а также другие РСЗО, как M270, артиллерию 155-мм калибра – все это современные системы стандарта НАТО, как например M777 из США. Для них оставаться в Херсоне — это реальный риск, потому что у них не будет возможности сбежать, как они сделали на Харьковском направлении, например в Изюме и других городах", – сообщил он.

Что этому предшествовало: 24 октября в Минобороны сообщили, что в Херсонской области силы обороны юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек.

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Темы: РезниковконтрнаступлениевойнаХерсонская область
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