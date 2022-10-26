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Окупанти визнали, що не відновлять рух вантажівок по Керченському мосту до грудня

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 жовтня 2022, 15:13
Керченський міст після вибуху, ФОТО: MAXAR

Росіяни не відкриють рух вантажівок автомобільною частиною Керченського мосту в окупованому Криму до грудня цього року.

Джерело: пресслужба Мінтрансу РФ, РБК

Деталі: Російський Мінтранс підтвердив, що рух вантажівок запустять не раніше 1 грудня.

Вантажні авто можуть перетнути Керченську протоку альтернативним наземним автодорожнім шляхом, через Керченську поромну переправу або з перевантаженням на залізничний транспорт.

Передісторія: 

  • 8 жовтня на Керченському мосту, як стверджує російська сторона, стався підрив вантажного автомобіля, внаслідок чого загорілися паливні цистерни. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара до Керчі. 
  • Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через міст для легкових авто та автобусів.
  • 18 жовтня віце-прем'єр Марат Хуснуллін під час виступу в Держдумі РФ оголосив, що рух вантажівок до 40 тонн Керченським мостом дозволено. 

Теми: РосіяКримдороги
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