Оккупанты признали, что не запустят движение грузовиков по Керченскому мосту до декабря

Россияне не откроют движение грузовиков по автомобильной части Керченского моста в оккупированном Крыму до декабря этого года.

Источник: пресс-служба Минтранса РФ, РБК

Детали: Российский Минтранс подтвердил, что движение грузовиков запустят не ранее 1 декабря.

Грузовые авто могут пересечь Керченский пролив по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

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