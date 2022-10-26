Оккупанты признали, что не запустят движение грузовиков по Керченскому мосту до декабря
Среда, 26 октября 2022, 15:13
Россияне не откроют движение грузовиков по автомобильной части Керченского моста в оккупированном Крыму до декабря этого года.
Источник: пресс-служба Минтранса РФ, РБК
Детали: Российский Минтранс подтвердил, что движение грузовиков запустят не ранее 1 декабря.
Грузовые авто могут пересечь Керченский пролив по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Предыстория:
- 8 октября на Керченском мосту, как утверждает российская сторона, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
- Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через мост для легковых авто и автобусов.
- 18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме РФ объявил, что движение грузовиков до 40 тонн по Керченскому мосту разрешено.