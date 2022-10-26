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Оккупанты признали, что не запустят движение грузовиков по Керченскому мосту до декабря

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 15:13
Оккупанты признали, что не запустят движение грузовиков по Керченскому мосту до декабря
Керченский мост после взрыва, ФОТО: MAXAR

Россияне не откроют движение грузовиков по автомобильной части Керченского моста в оккупированном Крыму до декабря этого года.

Источник: пресс-служба Минтранса РФ, РБК

Детали: Российский Минтранс подтвердил, что движение грузовиков запустят не ранее 1 декабря.

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Грузовые авто могут пересечь Керченский пролив по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Предыстория: 

  • 8 октября на Керченском мосту, как утверждает российская сторона, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 
  • Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через мост для легковых авто и автобусов.
  • 18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме РФ объявил, что движение грузовиков до 40 тонн по Керченскому мосту разрешено. 

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Темы: РосcияКрымдороги
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