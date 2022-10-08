Окупанти відновлюють рух Кримським мостом, люди розбирають продукти
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
Джерело: Аксьонов у Telegram, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Суспільному та в ефірі телемарафону
Дослівно Аксьонов: "Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Наразі рух відкрито для легкових автомобілів і автобусів із проходженням повної процедури огляду.
Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. Через дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2"".
Деталі: Він також заявив, що до кінця дня планується запустити залізничний рух мостом.
Разом з тим, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що у Криму після пожежі і часткової руйнації кримського мосту через Керченську протоку люди розкуповують продукти і пальне.
"Хлібобулочні вироби зранку всі змели з полиць, що стосується борошна і крупи до 3 кг на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми маємо і фотографії, як це відбувається. Найбільші черги — на автомобільних заправках за бензином", — сказав Чубаров.
Він також розповів, що на східній околиці міста Керч вишикувалася довга черга з людей, які хочуть виїхати з півострова на поромі.
"Вже більше, ніж три кілометри, це більше, ніж дві години тому було, порома ще немає. Вони очікують, що він буде запущений, а черга вже стоїть тих, хто хочуть терміново покинути Кримський півострів", — сказав Чубаров.
Інформацію про запровадження обмежень на купівлю продуктів і бензину у Криму Суспільному підтвердили місцеві мешканці.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.