Окупанти відновлюють рух Кримським мостом, люди розбирають продукти

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.

Джерело: Аксьонов у Telegram, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Суспільному та в ефірі телемарафону

Дослівно Аксьонов: "Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Наразі рух відкрито для легкових автомобілів і автобусів із проходженням повної процедури огляду.

Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. Через дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2"".

Деталі: Він також заявив, що до кінця дня планується запустити залізничний рух мостом.

Разом з тим, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що у Криму після пожежі і часткової руйнації кримського мосту через Керченську протоку люди розкуповують продукти і пальне.

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"Хлібобулочні вироби зранку всі змели з полиць, що стосується борошна і крупи до 3 кг на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми маємо і фотографії, як це відбувається. Найбільші черги — на автомобільних заправках за бензином", — сказав Чубаров.

Він також розповів, що на східній околиці міста Керч вишикувалася довга черга з людей, які хочуть виїхати з півострова на поромі.

"Вже більше, ніж три кілометри, це більше, ніж дві години тому було, порома ще немає. Вони очікують, що він буде запущений, а черга вже стоїть тих, хто хочуть терміново покинути Кримський півострів", — сказав Чубаров.

Інформацію про запровадження обмежень на купівлю продуктів і бензину у Криму Суспільному підтвердили місцеві мешканці.

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