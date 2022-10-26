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Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 15:18
Путін переказав маячню про брудну бомбу України главам спецслужб СНД
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російське керівництво не перестає поширювати історії про нібито плани Києва використати "брудну бомбу" – 26 жовтня про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін.

Джерело: Путін на відеозустрічі з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб країн СНД

Пряма мова Путіна: "Залишають без уваги заяви Київського режиму роздобути ядерну зброю. Адже сказано було публічно з боку Київської влади про це. Ні – всі мовчать. Відомо і про плани використовувати для провокації так звану "брудну бомбу"".

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Деталі: Президент Росії нагадав уже трохи забуті заяви про те, що "США українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів" і заявив, що Україну продовжують "накачувати важким озброєнням".

Водночас, за словами Путіна, в Україні нібито формується "чорний ринок зброї", і нібито навіть є "ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів, високоточних зразків зброї".

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Путін також почав лякати присутніх на засіданні тим, що нібито "розповзання іноземних найманців із бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".

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Передісторія: 

  • 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".
  • Раніше російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела повідомляло, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
  • Пропагандисти навіть вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану".
  • Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану "провокацію України".

Теми: Путінядерна зброяпровокаціївійна
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