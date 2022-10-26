Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД
Російське керівництво не перестає поширювати історії про нібито плани Києва використати "брудну бомбу" – 26 жовтня про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін.
Джерело: Путін на відеозустрічі з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб країн СНД
Пряма мова Путіна: "Залишають без уваги заяви Київського режиму роздобути ядерну зброю. Адже сказано було публічно з боку Київської влади про це. Ні – всі мовчать. Відомо і про плани використовувати для провокації так звану "брудну бомбу"".
Путін теж поніс у маси маячню про "брудну бомбу Києва" - на цей раз переказав главам спецслужб СНД. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/wkHoe2tiEr— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 26, 2022
Деталі: Президент Росії нагадав уже трохи забуті заяви про те, що "США українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів" і заявив, що Україну продовжують "накачувати важким озброєнням".
Водночас, за словами Путіна, в Україні нібито формується "чорний ринок зброї", і нібито навіть є "ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів, високоточних зразків зброї".
Путін також почав лякати присутніх на засіданні тим, що нібито "розповзання іноземних найманців із бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".
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Передісторія:
- 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".
- Раніше російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела повідомляло, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
- Пропагандисти навіть вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану".
- Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану "провокацію України".