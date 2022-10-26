Путин пересказал бред о "грязной бомбе Украины" главам спецслужб СНГ
Российское руководство не перестает распространять истории о якобы планах Киева использовать "грязную бомбу" – 26 октября об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин.
Источник: Путин на видеовстрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ
Прямая речь Путина: "Оставляют без внимания заявления Киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны Киевских властей об этом. Нет – все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу"".
Путін теж поніс у маси маячню про "брудну бомбу Києва" - на цей раз переказав главам спецслужб СНД. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/wkHoe2tiEr— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 26, 2022
Детали: Президент России напомнил уже немного забытые заявления о том, что "США украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов" и заявил, что Украину продолжают "накачивать тяжелым вооружением".
В это же время, по словам Путина, в Украине якобы формируется "черный рынок оружия", и якобы даже есть "риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".
Путин также начал пугать присутствующих на заседании тем, что якобы "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".
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Предыстория:
- Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
- Ранее российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники сообщало, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
- Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана".
- После єтого Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".