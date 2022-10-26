Російська пропаганда уже розказує, що Україна готується збити "радіоактивну ракету" над Чорнобилем

Російська пропаганда почала поширювати повідомлення про те, що Україна начебто вже завершила "технічну підготовку до провокації з "брудною бомбою".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Пропагандисти посилаються на "джерело, знайоме із ситуацією" і пишуть, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".

Дослівно: "Фахівці "Південмашу" вже виготовили муляж ракети комплексу "Іскандер", головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити" силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду".

Передісторія: