Російська пропаганда уже розказує, що Україна готується збити "радіоактивну ракету" над Чорнобилем
Російська пропаганда почала поширювати повідомлення про те, що Україна начебто вже завершила "технічну підготовку до провокації з "брудною бомбою".
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Пропагандисти посилаються на "джерело, знайоме із ситуацією" і пишуть, що "фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС".
Дослівно: "Фахівці "Південмашу" вже виготовили муляж ракети комплексу "Іскандер", головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім "збити" силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду".
Передісторія:
- Раніше російські пропагандисти поширювали чутки, що Україна готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
- Із 23 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав розповідати колегам з інших країн, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби". Шойгу і глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов активно розповідають колегам на Заході і в Азіїпро нібито заплановану Україною "провокацію".
- США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонувавМіжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".