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Пропаганда РФ уже рассказывает, что Украина готовится сбить "радиоактивную ракету" над Чернобылем

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 20:28
Фото иллюстративное

Российская пропаганда начала распространять сообщения о том, что Украина якобы уже завершила "техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой". 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Пропагандисты ссылаются на "источник, знакомый с ситуацией" и пишут, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

Дословно: "Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", главную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда".

Предыстория:

  • Ранее российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится взорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
  • С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азиио якобы запланированной Украиной "провокации".
  • США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".

Темы: ЧернобыльпропагандаРосcия
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