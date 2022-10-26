Пропаганда РФ уже рассказывает, что Украина готовится сбить "радиоактивную ракету" над Чернобылем

Российская пропаганда начала распространять сообщения о том, что Украина якобы уже завершила "техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Пропагандисты ссылаются на "источник, знакомый с ситуацией" и пишут, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

Дословно: "Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", главную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда".

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