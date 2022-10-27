Атака на Запоріжжя: "Смерчі" пошкодили об’єкт інфраструктури

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя в ніч на 27 жовтня зазнав руйнувань і був охоплений вогнем об’єкт інфраструктури, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Деталі: Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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Постраждалих немає.

Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

Пряма мова Старуха: "Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений. Ми переможемо!".

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Цьому передувало: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв цієї ночі повідомив, що на околиці Запоріжжя внаслідок російських обстрілів виникла пожежа. Також він додав, що об’єкти інфраструктури залишаються без електропостачання.