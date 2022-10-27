Атака на Запоріжжя: "Смерчі" пошкодили об’єкт інфраструктури

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя в ніч на 27 жовтня зазнав руйнувань і був охоплений вогнем об’єкт інфраструктури, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Деталі: Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Постраждалих немає.

Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

Пряма мова Старуха: "Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений. Ми переможемо!".

Цьому передувало: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв цієї ночі повідомив, що на околиці Запоріжжя внаслідок російських обстрілів виникла пожежа. Також він додав, що об’єкти інфраструктури залишаються без електропостачання.