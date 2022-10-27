Атака на Запорожье: "Смерчи" повредили объект инфраструктуры

Вследствие российской атаки на Запорожье в ночь на 27 октября подвергся разрушениям и был охвачен огнем объект инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух

Детали: Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч".

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Пострадавших нет.

Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

Прямая речь Старуха: "Цель оккупанта – уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен. Мы победим!".

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Этому предшествовало: Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев этой ночью сообщил, что на окраине Запорожья в результате российских обстрелов возник пожар. Также он добавил, что объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения.