Атака на Запорожье: "Смерчи" повредили объект инфраструктуры

Вследствие российской атаки на Запорожье в ночь на 27 октября подвергся разрушениям и был охвачен огнем объект инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух

Детали: Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч".

Пострадавших нет.

Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

Прямая речь Старуха: "Цель оккупанта – уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен. Мы победим!".

Этому предшествовало: Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев этой ночью сообщил, что на окраине Запорожья в результате российских обстрелов возник пожар. Также он добавил, что объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения.