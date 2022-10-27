Ночью обстреляли Киевскую область и Запорожье, оккупанты укрепляются на левом берегу Днепра – ОВА

Ночью оккупанты ударили по Киевской области и Запорожью, сбита российская ракета на Днепропетровщине, россияне оборудуют рубежи обороны на левом берегу Днепра.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Ночью враг атаковал одну из общин Киевской области. Есть несколько прилетов по объекту инфраструктуры. На месте работают спасатели. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Во время воздушной атаки есть сбитие воздушных целей силами ПВО

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Ночью Россия атаковала окрестности Запорожья. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "смерч". Пострадавших нет.

Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Более подробная информация о последствиях выясняется.

Сумщина: на утро враг открыл огонь из артиллерии по приграничным громадам области. Хотинская громада: артобстрел после 7:30 начался, по состоянию на 09:00 обстрел продолжался. Белопольская громада. Обстрел после 8 утра, также продолжается. В среду в течение дня враг дважды открывал огонь по населенным пунктам области. Без пострадавших.

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Днепропетровщина: ночью над областью наши военные сбили российскую ракету Х-59. Ночь благодаря этому - без "прилетов" и пострадавших.

На Харьковщине на линии соприкосновения оккупанты наносили артиллерийские, минометные удары по населенным пунктам Купянского и Харьковского районов - по меньшей мере 10 населенных пунктов на территории Харьковской области. Пострадавших нет.

Во время обследования территорий в Изюмском районе на мине подорвались пиротехники. 1 человек погиб, 5 - госпитализированы.

Луганщина: по результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово, потери оккупантов составили до 60 человек погибшими.Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса. Украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Очередная атака оккупантов отбита в районе Белогоровки. Враг 6 раз штурмовал позиции защитников Луганщины, нанес 23 артиллерийских удара и один ракетный.

Донецкая область: ночью - обстрел Краматорска неустановленным оружием. Повреждены складские помещения, частично - многоэтажки. Ночью и на утро - обстрелы вдоль всей линии фронта, в частности Авдеевка, Марьинка, Торецк, Нью-Йорк, Бахмут.

На деоккупированных территориях продолжается разминирование, выдача гуманитарной помощи, материальных выплат. Обустраиваются пункты обогрева, приготовления и выдачи пищи. За минувшие сутки в области 3 погибших, 2 раненых гражданских.

В среду вечером и ночью уничтожено пятнадцать дронов "Shahed-136" в Одесской области.

Над Николаевщиной уничтожено три дрона иранского производства. За минувшие сутки под вражескими обстрелами находилась Шевченковская громада. В среду в течение дня и в четверг ночью обстрелам подверглись пять населенных пунктов громады. В результате артиллерийских ударов повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады, обстрелам подверглись окраины одного из населенных пунктов. Подробная информация уточняется. Также ночью - обстрелы за пределами населенного пункта Широковской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Бериславского района. Ранены гражданские жители, повреждены и разрушены жилые дома, магазины, аптеки, фермерские хозяйства и автомобили.

По информации Генерального штаба ВСУ, противник продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.

По информации ОК "Юг", противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение нашим войскам из авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии соприкосновения. Враг дважды пытался прорвать нашу оборону. Успеха не имел, с потерями отступил. Оккупанты из танка обстреляли недавно освобожденную Трифоновку. Есть повреждения жилых домов, ранен один гражданский человек.

В среду вечером в Бериславском районе подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52. Также над Херсонщиной сбили 2 вражеских дрона-камикадзе.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, в Полтавской и Житомирской областях.