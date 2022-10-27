Россия атаковала энергетические объекты Киевщины дронами – в центре Украины ужесточили ограничения

В ночь на 27 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Киевской области дронами-камикадзе, поэтому в столице и центральных областях Украины будут более жесткие ограничения электроэнергии.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, Киевский горсовет, ГСЧС і Yasno

Прямая речь Тимошенко: "Сегодня ночью российские террористы снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. Повреждено оборудование в центральных областях.

Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить жесткие ограничения. Величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме".

Детали: Тимошенко сообщил, что Офис Владимира Зеленского работает вместе с представителями областных военных администраций, города Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что атаки на объекты инфраструктуры в Киевской области были осуществлены дронами "Шахед". На ликвидации пожара было привлечено 8 единиц техники и 48 работников ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что ночью враг серьезно повредил объекты энергетической инфраструктуры в области и вывел из строя ряд критических объектов.

По его словам, электроэнергии может не быть неопределенный срок, хотя специалисты работают над восстановлением системы.

Пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno сообщила, что "разрушения серьезные", дефицит электроэнергии в столице уже может составлять 30% и "почти пол Киева может остаться без света".

Графики стабилизационных отключений в Киеве и области, составленные накануне, больше не актуальны. В ближайшие дни "Укрэнерго" будет применять более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Этому предшествовало: В ночь на 27 октября в одной из общин Киевской области было несколько попаданий, удар вызвал пожар. Кроме того, силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.