Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Завезені у Мелітополь російські вчителі почали тікати – мер

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 13:18
Завезені у Мелітополь російські вчителі почали тікати – мер
МЕЛІТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

В школах окупованого Мелітополя катастрофічно не вистачає вчителів, адже більшість мелітопольських освітян не пішли на співпрацю з окупантами, а колаборанти і завезені з Росії "вчителі" вже почали тікати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "В13-їй школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни". В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів"

Реклама:

Деталі: За його словами, вчителі "почули запах смаженого" і тікають. Федоров подякував мелітопольським освітянам, понад 90% з яких не пішли на співпрацю з окупантами. 

Що цьому передувало: 

  • 1 вересня стало відомо, що до окупованого Мелітополя завезли понад 500 вчителів з Росії, пообіцявши їм в майбутньому "безкоштовне житло" та "високі зарплати". Причиною завезення вчителів з РФ, за словами Федорова, була відмова українських вчителів співпрацювати з ворогом.
  • В серпні Росія також відправила на окуповану Луганщину партію російських "вчителів" для русифікації дітей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мелітопольосвітаокупаціяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: