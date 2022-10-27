Завезені у Мелітополь російські вчителі почали тікати – мер

В школах окупованого Мелітополя катастрофічно не вистачає вчителів, адже більшість мелітопольських освітян не пішли на співпрацю з окупантами, а колаборанти і завезені з Росії "вчителі" вже почали тікати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "В13-їй школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни". В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів"

Деталі: За його словами, вчителі "почули запах смаженого" і тікають. Федоров подякував мелітопольським освітянам, понад 90% з яких не пішли на співпрацю з окупантами.

Що цьому передувало: