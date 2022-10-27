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Завезенные в Мелитополь российские учителя начали убегать – мэр

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 октября 2022, 13:18
Завезенные в Мелитополь российские учителя начали убегать – мэр
МЕЛИТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В школах оккупированного Мелитополя катастрофически не хватает учителей, так как большинство мелитопольских педагогов не хотят сотрудничать с оккупантами, а коллаборанты и завезенные из России "учителя" уже начали убегать.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "В 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"педагоги". В других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров. Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который рашисты открыли на базе захваченных мелитопольских вузов"

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Детали: По его словам, учителя "услышали запах жареного" и убегают. Федоров поблагодарил мелитопольских педагогов, более 90% из которых не пошли на сотрудничество с оккупантами. 

Что этому предшествовало: 

  • 1 сентября стало известно, что в оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России, пообещав им в будущем "бесплатное жилье" и "высокие зарплаты". Причиной завоза учителей из РФ, по словам Федорова, был отказ украинских учителей сотрудничать с врагом.
  • В августе Россия также отправила на оккупированную Луганщину партию российских "учителей" для русификации детей.

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Темы: Мелитопольобразованиеоккупацияпропаганда
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