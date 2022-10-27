В окупованому Шахтарську знову прильоти: горить нафтобаза
Четвер, 27 жовтня 2022, 16:13
Вдень 27 жовтня в окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа – наразі горить нафтосховище.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "МНС ДНР"
Деталі: "Новини Донбасу" повідомляють, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн.
Також є дані про чотирьох постраждалих серед цивільних. Зазначається, що їм надають медичну допомогу.
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В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтове сховище, полум’я охопило 4 великі ємності – ЗМІ. Відео РИА Новости pic.twitter.com/2ItMvPOF0K— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022
Пропагандисти звинувачують у пожежі у Шахтарську українські війська.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Близько 21:30 26 жовтня після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково в окупованому Шахтарську Донецької області виникла велика пожежа. Горіли паливно-мастильні матеріали.
- Пізніше повідомлялося, що вибух, який пролунав в окупованому Шахтарську увечері 26 жовтня, знищив 12 російських залізничних цистерн з пальним.