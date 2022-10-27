В окупованому Шахтарську знову прильоти: горить нафтобаза

Вдень 27 жовтня в окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа – наразі горить нафтосховище.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "МНС ДНР"

Деталі: "Новини Донбасу" повідомляють, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн.



Також є дані про чотирьох постраждалих серед цивільних. Зазначається, що їм надають медичну допомогу.

В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтове сховище, полум’я охопило 4 великі ємності – ЗМІ. Відео РИА Новости pic.twitter.com/2ItMvPOF0K October 27, 2022



Пропагандисти звинувачують у пожежі у Шахтарську українські війська.

Передісторія:

Близько 21:30 26 жовтня після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково в окупованому Шахтарську Донецької області виникла велика пожежа. Горіли паливно-мастильні матеріали.

Пізніше повідомлялося, що вибух, який пролунав в окупованому Шахтарську увечері 26 жовтня, знищив 12 російських залізничних цистерн з пальним.