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В окупованому Шахтарську знову прильоти: горить нафтобаза

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 16:13
Фото з Telegram "Новин Донбасу"

Вдень 27 жовтня в окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа – наразі горить нафтосховище.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "МНС ДНР"

Деталі: "Новини Донбасу" повідомляють, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн. 

Також є дані про чотирьох постраждалих серед цивільних. Зазначається, що їм надають медичну допомогу.


Пропагандисти звинувачують у пожежі у Шахтарську українські війська.

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Теми: Шахтарськокупаціяпожежа
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