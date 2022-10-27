В оккупированном Шахтерске снова прилеты: горит нефтебаза
Четверг, 27 октября 2022, 16:13
Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР"
Детали: "Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.
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Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.
В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтове сховище, полум’я охопило 4 великі ємності – ЗМІ. Відео РИА Новости pic.twitter.com/2ItMvPOF0K— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022
Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.
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Предыстория:
- Около 21:30 26 октября после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар. Горели горюче-смазочные материалы.
- Позже сообщалось, что взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.