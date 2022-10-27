Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Шахтерске снова прилеты: горит нефтебаза

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 16:13
В оккупированном Шахтерске снова прилеты: горит нефтебаза
Фото из Telegram "Новостей Донбасса"

Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР"

Детали: "Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.

Реклама:

Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.

Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Шахтерскоккупацияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Шахтерск
"Бавовна" в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим
Ночью взрывались склады в оккупированных Алчевске и Шахтерске – соцсети
Россияне сообщают о взрывах в оккупированном ими Шахтерске
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: