Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Шахтерске снова прилеты: горит нефтебаза

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 16:13
Фото из Telegram "Новостей Донбасса"

Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар – сейчас горит нефтехранилище.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" и "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР"

Детали: "Новости Донбасса" сообщают, что после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.

Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь.

Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Шахтерскоккупацияпожар
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство

ОбновленоИлон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру

США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Все новости...
Шахтерск
"Бавовна" в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим
Ночью взрывались склады в оккупированных Алчевске и Шахтерске – соцсети
Россияне сообщают о взрывах в оккупированном ими Шахтерске
Последние новости
09:40
Кадыров: В Херсонской области убиты 23 чеченца, ранены 58 "кадыровцев"
09:19
В Молдове заявили о риске веерных отключений электроэнергии
09:13
Ночью оккупанты били по Николаеву ракетами С-300: разрушено админздание, 1 раненый
09:08
В трех районах Киевщины могут раздаваться взрывы из-за плановых работ
08:58
Глава МИД Эстонии выступил за возвращение контроля на внутренних границах Шенгена
08:47
ООН отвергла обвинения России в деятельности биолабораторий США в Украине
08:37
В Раде заявили, что не уполномочивали Гончаренко представлять позицию парламента в Косово
08:18
Россияне в Донецкой области убили 4 человека и ранили 9-х за сутки
07:58
Власти Эстонии лишат россиян и белорусов разрешений на оружие
07:48
фотоРоссияне всю ночь били по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии
Все новости...