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На Харківщині окупанти насаджували пропаганду РФ через шкільні підручники - прокуратура

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 жовтня 2022, 16:28
Фото: пресслужба ОГП

Співробітники облпрокуратури у смт Борова Ізюмського району на Харківщині, де під час окупації знаходилась так звана "адміністрація", виявили близько ста російських підручників для школярів, повні російської пропаганди.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Підручники будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду".

 

Деталі: Повідомляється, що на сторінках підручників повно російської пропаганди. Наприклад, в підручнику з історії подано перекручені факти про захоплення Росією українського Криму. Крім того, не оминули автори книжок і "визнання" РФ незаконних "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року.

Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності, за яким дітей вчать правилам пожежної безпеки та основам охорони здоров‘я перекручують факти щодо Революції Гідності у 2014 році.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що окупанти намагалися русифікувати учнів, викорінюючи все українське, хотіли розпочати навчальний рік в окупованих містах і селах області за програмами та стандартами освіти держави-агресора.

Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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