На Харьковщине оккупанты насаждали пропаганду РФ через школьные учебники - прокуратура

Сотрудники облпрокуратуры в пгт Боровая Изюмского района Харьковской области, где во время оккупации находилась так называемая "администрация", обнаружили около ста российских учебников для школьников, полные российской пропаганды.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Учебники будут использованы как вещественные доказательства в уголовных производствах по фактам коллаборационистской деятельности и геноцида".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на страницах учебников полно российской пропаганды. Например, в учебнике по истории поданы искаженные факты о захвате Россией украинского Крыма. Кроме того, не обошли авторы книг и "признание" РФ незаконных "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022 года.

Даже в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности, по которому детей учат правилам пожарной безопасности и основам охраны здоровья, искажают факты о Революции Достоинства в 2014 году.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что оккупанты пытались русифицировать учеников, искореняя все украинское, хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по программам и стандартам образования государства-агрессора.