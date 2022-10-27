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Зеленський: Росіяни не готові залишити Херсон, це інформаційна операція

Катерина ТищенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 17:59
Зеленський: Росіяни не готові залишити Херсон, це інформаційна операція
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська не готові залишити Херсон, і їхня нібито підготовка до відходу є інформаційною операцією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera

Пряма мова: "Я не бачу, щоб вони (росіяни – ред.) бігли з Херсона. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон".

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Деталі: На аргумент журналіста, що росіяни вивозять з Херсонщини цивільне населення, Зеленський зазначив: "Не дуже багато. Це театр. Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях, ніхто не виїхав. Ми бачимо це і не віримо їм".

Водночас, за словами президента, росіяни знають, що не матимуть змоги вийти з оточення в Херсоні, якщо українські війська досягнуть там успіху.

"Вони знають про цю проблему й небезпечну ситуацію. Але ми працюємо над цим", - сказав він.

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На питання, чи зможе Україна звільнити Херсон, Зеленський відповів: "Звичайно, зможе. Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у Росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: "Ідіть туди і помирайте". Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей".

Президент також висловив переконання, що місією і планом російських військ залишається окупація всієї території України.

"Вони не хочуть зупинятись. Вони не хотіли зупинятися з самого початку. Їхня місія тільки одна, в них немає плану Б чи В. У них тільки один план – окупувати всю територію України", – сказав він.

Передісторія:

  • 18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
  • У Генштабі ЗСУ вважають, що Російська Федерація під час відходу із правого берега Херсонщини може вдатися до підриву житлових масивів, щоб перетворити окуповану ним територію на випалену землю.

Теми: ЗеленськийХерсондеокупаціявійна
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