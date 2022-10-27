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Зеленский: Россияне не готовы покинуть Херсон, это информационная операция

Катерина ТищенкоЧетверг, 27 октября 2022, 17:59
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска не готовы покинуть Херсон, и их якобы подготовка к отходу является информационной операцией.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

Прямая речь: "Я не вижу, чтобы они (россияне – ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон".

Детали: На аргумент журналиста, что россияне вывозят из Херсонской области гражданское население, Зеленский отметил: "Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им".

В то же время, по словам президента, россияне знают, что не смогут выйти из окружения в Херсоне, если украинские войска достигнут там успеха.

"Они знают об этой проблеме и опасной ситуации. Но мы работаем над этим", - сказал он.

На вопрос, сможет ли Украина освободить Херсон, Зеленский ответил: "Конечно, сможет. Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как в России. Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно, мы не можем так поступать. Не можем сказать: "Идите туда и умирайте". Поэтому мы думаем, ищем пути, просим партнеров дать нам больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей".

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Президент также выразил убеждение, что миссией и планом российских войск остается оккупация всей территории Украины.

"Они не хотят останавливаться. Они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна, у них нет плана Б или В. У них только один план – оккупировать всю территорию Украины", - сказал он.

Предыстория:

  • 18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
  • В Генштабе ВСУ считают, что Российская Федерация при отходе с правого берега Херсонщины может прибегнуть к подрыву жилых массивов, чтобы превратить оккупированную им территорию в выжженную землю.

Темы: ЗеленскийХерсондеоккупациявойна
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