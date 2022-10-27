Путін вдав, що війну планує Генштаб, і захотів бути гарантом України

Президент Російської Федерації Володимир Путін не став розкривати своїм громадянам, які його цілі у війні проти України, а також заявив, що тільки Росія могла б бути гарантом цілісності та суверенітету України.

Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн

Деталі: Ведучий уточнив, який план так званої "спеціальної військової операції", оскільки "суспільство не дуже розуміє".

Російський президент відповів лише загальними фразами й вдав, ніби ключові рішення приймає Генеральний штаб Збройних сил РФ.

Пряма мова Путіна: "Найголовніше – це допомога Донбасу. Якби ми діяли інакше, ми б не змогли з двох сторін Донбасу розмістити наші збройні сили. Це перше. Друге: Луганська народна республіка звільнена повністю. Тривають військові заходи, пов'язані з Донецькою республікою.

І, звичайно, коли наші війська підійшли і з півдня, і з півночі, стало очевидно, що люди, які проживають на цих історично новоросійських територіях, бачать своє майбутнє з Росією. Як ми могли на це не відгукнутися?".

Деталі: Путін зазначив, що нинішній стан справ – "логічне продовження" ситуації, яку він же і створив.

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Пряма мова: "План був і мета одна – допомога людям, які проживають на Донбасі. З цього ми виходимо. А що конкретно там планує Генеральний штаб... ну, це потрібно... Я знаю, звісно, але це не той випадок, коли потрібно в деталях про це розмовляти".

Деталі: Перед тим Путін заявив, що Україна "складалася як штучна держава", що Ленін "віддав назад в Україну" весь Донбас, передав туди "всю Малоросію", а Сталін "передав в Україну низку польських, угорських, румунських територій".

"Єдиним, справжнім, таким серйозним гарантом української державності, суверенітету і територіальної цілісності могла б бути тільки Росія, яка і створила сьогоднішню Україну", – заявив після історичних маніпуляцій президент РФ.

Нагадаємо: Росія захоплює українські території на півдні та сході, замахувалася на північ і центр України, здійснила вже другий акт анексії, хоча була гарантом територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом.

CNN повідомляв, що Володимир Путін сам віддає вказівки генералам на місцях, а російські військові не мають єдності щодо того як протистояти українським захисникам.