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Путин сделал вид, что войну планирует Генштаб, и захотел быть гарантом Украины

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 18:55
Путин сделал вид, что войну планирует Генштаб, и захотел быть гарантом Украины
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал раскрывать своим гражданам, каковы его цели в войне против Украины, а также заявил, что только Россия могла бы быть гарантом целостности и суверенитета Украины.

Источник: Путин в выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн

Детали: Ведущий уточнил, какой план так называемой "специальной военной операции", так как "общество не очень понимает".

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Российский президент ответил лишь общими фразами и сделал вид, будто ключевые решения принимает Генеральный штаб Вооруженных сил РФ.

Прямая речь Путина: "Самое главное – это помощь Донбассу. Если бы мы действовали иначе, мы бы не смогли с двух сторон Донбасса разместить наши вооруженные силы. Это первое. Второе: Луганская народная республика освобождена полностью. Идут военные мероприятия, связанные с Донецкой республикой. 

И, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, стало очевидно, что люди, проживающие на этих исторически новороссийских территориях, видят свое будущее с Россией. Как мы могли на это не откликнуться?". 

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Детали: Путин отметил, что нынешнее положение дел – "логическое продолжение" ситуации, которую он же и создал.  

Прямая речь: "План был и цель одна – помощь людям которые проживают на Донбассе. Из этого мы исходим. А что конкретно там планирует Генеральный штаб… ну, это нужно.. Я знаю, конечно, но это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать".  

Детали: Перед тем Путин заявил, что Украина "складывалась как искусственное государство", что Ленин "отдал назад в Украину" весь Донбасс, передал туда "всю Малороссию", а Сталин "передал в Украину ряд польских, венгерских, румынских территорий".

"Единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", – заявил после исторических манипуляций президент РФ.

Напомним: Россия захватывает украинские территории на юге и востоке, замахивалась на север и центр Украины, совершила уже второй акт аннексии, хотя была гарантом территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму.

CNN сообщал, что Владимир Путин сам отдает указания генералам на местах, а российские военные не имеют единства относительно того, как противостоять украинским защитникам.

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
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