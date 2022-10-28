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Илон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру

Пятница, 28 октября 2022, 03:45
Илон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру
Илон Маск, фото: Getty Images

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.

Источник: CNBC со ссылкой на источники

Детали: У Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

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По сообщению CNBC, Маск возглавил Twitter, тогда как предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Обновлено: Маск подтвердил, что купил соцсеть.

Позже он добавил, что "птичка освобождена".

Что предшествовало: Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.

В понедельник он пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

Предыстория:

  • В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров. Впоследствии он решил расторгнуть сделку на покупку. Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить истинное количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.
  • Маск заявил, что может возобновить сделку по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
  • Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку. Суд в Делавэре (США) решил провести ускоренное рассмотрение дела.

Темы: Масксоцсети
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