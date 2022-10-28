Илон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.
Источник: CNBC со ссылкой на источники
Детали: У Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.
По сообщению CNBC, Маск возглавил Twitter, тогда как предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
Обновлено: Маск подтвердил, что купил соцсеть.
Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022
Позже он добавил, что "птичка освобождена".
the bird is freed— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
Что предшествовало: Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.
В понедельник он пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.
Предыстория:
- В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров. Впоследствии он решил расторгнуть сделку на покупку. Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить истинное количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.
- Маск заявил, что может возобновить сделку по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
- Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку. Суд в Делавэре (США) решил провести ускоренное рассмотрение дела.