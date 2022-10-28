Илон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.

Источник: CNBC со ссылкой на источники

Детали: У Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

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По сообщению CNBC, Маск возглавил Twitter, тогда как предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Обновлено: Маск подтвердил, что купил соцсеть.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS ВИДЕО ДНЯ October 27, 2022

Позже он добавил, что "птичка освобождена".

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Что предшествовало: Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.

В понедельник он пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

Предыстория: