Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 "кадировців"
Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що 24 жовтня в Херсонській області України було вбито 23 чеченці, ще 58 дістали поранення, воюючи на боці Росії.
Джерело: Рамзан Кадиров у Telegram
Пряма мова: "Багато хто знає, що на початку поточного тижня артобстрілу зазнав один із чеченських підрозділів. Це сталося в Херсонській області. Усі рятувальні роботи на місці завершено і є остаточний список загиблих і постраждалих.
Загинуло 23 бійці та 58 поранено. З них четверо отримали важкі травми. Їхньому життю нічого не загрожує".
Деталі: Кадиров заявив, що того дня втрати загарбників "одномоментно були великі", але "чеченці беруть участь у джихаді, б'ючись проти сил ібліса".
За його словами, "якщо судилося загинути у священній війні, то це честь і велика радість для кожного істинного мусульманина".
Передісторія:
- 25 жовтня Генштаб України підтвердив, що внаслідок удару у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника.
- Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри. Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров після цього заявив, що усі істинно віруючі повинні стати на боротьбу проти "сатанізму", і назвав цю боротьбу джихадом.