Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 "кадировців"

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що 24 жовтня в Херсонській області України було вбито 23 чеченці, ще 58 дістали поранення, воюючи на боці Росії.

Джерело: Рамзан Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Багато хто знає, що на початку поточного тижня артобстрілу зазнав один із чеченських підрозділів. Це сталося в Херсонській області. Усі рятувальні роботи на місці завершено і є остаточний список загиблих і постраждалих.

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Загинуло 23 бійці та 58 поранено. З них четверо отримали важкі травми. Їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: Кадиров заявив, що того дня втрати загарбників "одномоментно були великі", але "чеченці беруть участь у джихаді, б'ючись проти сил ібліса".

За його словами, "якщо судилося загинути у священній війні, то це честь і велика радість для кожного істинного мусульманина".

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