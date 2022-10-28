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Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 "кадировців"

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 09:40
Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 кадировців
Рамзан Кадиров, фото ТАСС

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що 24 жовтня в Херсонській області України було вбито 23 чеченці, ще 58 дістали поранення, воюючи на боці Росії. 

Джерело: Рамзан Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Багато хто знає, що на початку поточного тижня артобстрілу зазнав один із чеченських підрозділів. Це сталося в Херсонській області. Усі рятувальні роботи на місці завершено і є остаточний список загиблих і постраждалих. 

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Загинуло 23 бійці та 58 поранено. З них четверо отримали важкі травми. Їхньому життю нічого не загрожує". 

Деталі: Кадиров заявив, що того дня втрати загарбників "одномоментно були великі", але "чеченці беруть участь у джихаді, б'ючись проти сил ібліса". 

За його словами, "якщо судилося загинути у священній війні, то це честь і велика радість для кожного істинного мусульманина".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 25 жовтня Генштаб України підтвердив, що внаслідок удару у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. 
  • Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри. Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області. 
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров після цього заявив, що усі істинно віруючі повинні стати на боротьбу проти "сатанізму", і назвав цю боротьбу джихадом.

Теми: КадировЧечнявійнаХерсонська область
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