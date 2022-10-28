Кадыров: В Херсонской области убиты 23 чеченца, ранены 58 "кадыровцев"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 24 октября в Херсонской области Украины были убиты 23 чеченца, еще 58 получили ранения, воюя на стороне России.
Источник: Рамзан Кадыров в Telegram
Прямая речь: "Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших.
Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает".
Детали: Кадыров заявил, что в тот день потери захватчиков "в одночасье были большие", но "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса".
По его словам, "если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина".
Предыстория:
- 25 октября Генштаб Украины подтвердил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника.
- Накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео, вероятно, из села Каиры. Отмечалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого заявил, что все истинно верующие должны встать на борьбу против "сатанизма", и назвал эту борьбу джихадом.