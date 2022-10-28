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Кадыров: В Херсонской области убиты 23 чеченца, ранены 58 "кадыровцев"

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 09:40
Рамзан Кадыров, фото ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 24 октября в Херсонской области Украины были убиты 23 чеченца, еще 58 получили ранения, воюя на стороне России. 

Источник: Рамзан Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. 

Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает". 

Детали: Кадыров заявил, что в тот день потери захватчиков "в одночасье были большие", но "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса". 

По его словам, "если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 октября Генштаб Украины подтвердил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника.
  • Накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео, вероятно, из села Каиры. Отмечалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого заявил, что все истинно верующие должны встать на борьбу против "сатанизма", и назвал эту борьбу джихадом.

Темы: КадыровЧечнявойнаХерсонская область
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