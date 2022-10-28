Кадыров: В Херсонской области убиты 23 чеченца, ранены 58 "кадыровцев"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 24 октября в Херсонской области Украины были убиты 23 чеченца, еще 58 получили ранения, воюя на стороне России.

Источник: Рамзан Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших.

Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает".

Детали: Кадыров заявил, что в тот день потери захватчиков "в одночасье были большие", но "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса".

По его словам, "если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина".

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