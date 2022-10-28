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Раді пропонують забрати мандати у Рабіновича і "слуги" Васильковського

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:11

Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко запропонував Верховній Раді достроково припинити повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та "слуги народу" Ігоря Васильковського.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Відповідні проєкти постанов зареєстровано у Верховній Раді під номерами 8160 та 8161 у п'ятницю.

Згідно з документами, підставою для такого рішення в обох випадках є припинення громадянства Рабіновича та Васильковського, що передбачено частиною четвертою статті 81 Конституції України та обумовлено в указі президента України від 18 липня 2022 р. №502/2022.

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Передісторія:

  • 19 липня у низці українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці та на Банковій з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав таємний указ про припинення українського громадянства кількох гучних персон: олігарха Ігоря Коломойського, бізнесмена і керівника тероборони Дніпра Геннадія Корбана, депутата із забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та члена президентської фракції Ігоря Васильковського.
  • Пізніше співрозмовники УП у ЦВК підтвердили надходження відповідного указу з ОП.

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Теми: Верховна РадаРабіновичгромадянство
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