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Раде предлагают забрать мандаты у Рабиновича и "слуги" Васильковского

Александр ШумилинПятница, 28 октября 2022, 13:11
Раде предлагают забрать мандаты у Рабиновича и слуги Васильковского

Председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко предложил Верховной Раде досрочно прекратить полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и "слуги народа" Игоря Васильковского.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде под номерами 8160 и 8161 в пятницу.

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Согласно документам, основанием для такого решения в обоих случаях является прекращение гражданства Рабиновича и Васильковского, что предусмотрено частью четвертой статьи 81 Конституции Украины и оговорено в указе президента Украины от 18 июля 2022 г. №502/2022.

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 июля в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в разведке и на Банковой появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал тайный указ о прекращении украинского гражданства нескольких громких персон: олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена и руководителя теробороны Днепра Геннадия Корбана, депутата из запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и члена президентской фракции Игоря Васильковского.
  • Позже собеседники УП в ЦИК подтвердили поступление соответствующего указа из ОП.

Темы: Верховная РадаРабиновичгражданство
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