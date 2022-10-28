Раде предлагают забрать мандаты у Рабиновича и "слуги" Васильковского

Председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко предложил Верховной Раде досрочно прекратить полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и "слуги народа" Игоря Васильковского.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде под номерами 8160 и 8161 в пятницу.

Реклама:

Согласно документам, основанием для такого решения в обоих случаях является прекращение гражданства Рабиновича и Васильковского, что предусмотрено частью четвертой статьи 81 Конституции Украины и оговорено в указе президента Украины от 18 июля 2022 г. №502/2022.

Читайте также: Бьют и по паспорту. Как Коломойский, Корбан и Рабинович потеряли украинское гражданство

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ