Росія ввела "автоматичне громадянство РФ" для жителів окупованої Запорізької області

Призначена Росією "влада" заявила, що всі жителі тимчасово окупованої Запорізької області отримають так зване "автоматичне громадянство РФ" з 30 жовтня.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Місцеві гауляйтери Мелітополя анонсували, що з 30 жовтня всі мешканці, які проживають у захоплених населених пунктах Запорізької області, автоматично стають громадянами РФ".

Деталі: За його словами, люди масово відмовились брати російські паспорти, тож окупанти вирішили їх не питати. На його думку, метою є залякування та примусова мобілізація.

Федоров нагадав, що будь-які укази росіян на окупованих територіях є юридично нікчемними.

Що цьому передувало:

У травні стало відомо, що Росія збирається направити в Запорізьку області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.

У серпні Центр національного спротиву повідомив, що на окупованих територіях Запорізької області окупанти заблокували виплати малозабезпеченим жителям, поки ті не отримають російський паспорт.