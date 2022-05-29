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На Запоріжжі починають роздавати російські паспорти

Світлана КізіловаНеділя, 29 травня 2022, 08:52

Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для прийому документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу".

Деталі: Про це повідомив член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

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Теми: ЗапоріжжяРосіяпаспорт
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