На Запоріжжі починають роздавати російські паспорти

Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для прийому документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу".

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Деталі: Про це повідомив член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

Передісторія: