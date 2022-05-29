На Запоріжжі починають роздавати російські паспорти
Неділя, 29 травня 2022, 08:52
Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.
Джерело: ТАСС
Дослівно: "Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для прийому документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу".
Деталі: Про це повідомив член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.
Передісторія:
- 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
- Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.
- В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним".
- 25 травня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".
- Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.