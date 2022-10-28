Россия ввела "автоматическое гражданство РФ" для жителей оккупированной Запорожской области

Назначенная Россией "власть" заявила, что все жители временно оккупированной части Запорожской области получат так называемое "автоматическое гражданство РФ" с 30 октября.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Местные гауляйтеры Мелитополя анонсировали, что с 30 октября все жители, проживающие в захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся гражданами РФ".

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Детали: По его словам, люди массово отказались брать российские паспорта, поэтому оккупанты решили их не спрашивать. По его мнению, целью является запугивание и принудительная мобилизация.

Федоров напомнил, что любые указы россиян на оккупированных территориях являются юридически ничтожными.

Что этому предшествовало:

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