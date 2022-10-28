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Россия ввела "автоматическое гражданство РФ" для жителей оккупированной Запорожской области

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 октября 2022, 16:00
ФОТО PIXABAY.COM

Назначенная Россией "власть" заявила, что все жители временно оккупированной части Запорожской области получат так называемое "автоматическое гражданство РФ" с 30 октября.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Местные гауляйтеры Мелитополя анонсировали, что с 30 октября все жители, проживающие в захваченных населенных пунктах Запорожской области, автоматически становятся гражданами РФ". 

Детали: По его словам, люди массово отказались брать российские паспорта, поэтому оккупанты решили их не спрашивать. По его мнению, целью является запугивание и принудительная мобилизация.

Федоров напомнил, что любые указы россиян на оккупированных территориях являются юридически ничтожными.

Что этому предшествовало: 

  • В мае стало известно, что Россия собирается направить в Запорожскую области выездные бригады сотрудников своего МВД для раздачи паспортов РФ.
  • В августе Центр национального сопротивления сообщил, на оккупированных территориях Запорожской области оккупанты заблокировали выплаты малообеспеченным жителям, пока те не получат российский паспорт.

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Темы: Запорожская областьоккупацияпаспорт Росcия
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