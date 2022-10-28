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Без ліхтарів: киян закликають бути обережними на дорогах у темряві й носити флікери

Олена РощінаП'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:11
Без ліхтарів: киян закликають бути обережними на дорогах у темряві й носити флікери
Київ без світла, фото Назарія Мазилюка, УП

Через відключення вуличного освітлення влада Києва закликає громадян бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.

Джерело: Київська міська держадміністрація

Дослівно: "Пішоходів закликаємо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку. Зокрема, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби. 

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Флікери можна обирати у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи одягу або навіть рефлективний одяг. Також не варто забувати про безпеку дитини: прикріпіть флікер на рюкзак, шапку, взуття тощо".

Деталі: Особливо уважними просять бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись Правил дорожнього руху. 

Водіям КМДА нагадує: у разі вимкнення світлофорного об’єкту для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.

ВІДЕО ДНЯ

У зв’язку зі стабілізаційними відключеннями електроенергії роботу окремих світлофорних об’єктів на складних перехрестях та транспортних розв’язках в одному рівні забезпечено резервним живленням, що подовжує працездатність світлофорів від 2 до 4 годин. На сьогодні це 223 світлофорних об’єкти, і роботи тривають.

Центр організації дорожнього руху посилює співпрацю з Управлінням патрульної поліції у Києві для регулювання руху на перехрестях.

"Будь ласка, будьте обережними! Об’єднавшись, ми витримаємо всі випробовування і переможемо!", – підбадьорює столична влада. 

Передісторія: 

  • Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і всі області змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.
  • Після удару в ніч на 27 лютого по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.
  • У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.

Теми: Київвіялові відключеннядорогиелектроенергія
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