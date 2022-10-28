Без ліхтарів: киян закликають бути обережними на дорогах у темряві й носити флікери

Через відключення вуличного освітлення влада Києва закликає громадян бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.

Джерело: Київська міська держадміністрація

Дослівно: "Пішоходів закликаємо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку. Зокрема, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби.

Флікери можна обирати у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи одягу або навіть рефлективний одяг. Також не варто забувати про безпеку дитини: прикріпіть флікер на рюкзак, шапку, взуття тощо".

Деталі: Особливо уважними просять бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись Правил дорожнього руху.

Водіям КМДА нагадує: у разі вимкнення світлофорного об’єкту для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.

У зв’язку зі стабілізаційними відключеннями електроенергії роботу окремих світлофорних об’єктів на складних перехрестях та транспортних розв’язках в одному рівні забезпечено резервним живленням, що подовжує працездатність світлофорів від 2 до 4 годин. На сьогодні це 223 світлофорних об’єкти, і роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Центр організації дорожнього руху посилює співпрацю з Управлінням патрульної поліції у Києві для регулювання руху на перехрестях.

"Будь ласка, будьте обережними! Об’єднавшись, ми витримаємо всі випробовування і переможемо!", – підбадьорює столична влада.

Передісторія: