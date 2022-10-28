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Без фонарей: киевлян призывают быть осторожными на дорогах в темноте и носить фликеры

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 16:11
Без фонарей: киевлян призывают быть осторожными на дорогах в темноте и носить фликеры
Киев без света, фото Назария Мазилюка, УП

Из-за отключения уличного освещения власти Киева призывают граждан быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.

Источник: Киевская городская госадминистрация 

Дословно: "Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности. В частности, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. 

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Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.".

Детали: Особенно внимательными просят быть на нерегулируемых пешеходных переходах и соблюдать Правила дорожного движения. 

Водителям КГГА напоминает: в случае отключения светофорного объекта для проезда нерегулируемого перекрестка надо пользоваться соответствующими дорожными знаками.

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В связи со стабилизационными отключениями электроэнергии работу отдельных светофорных объектов на сложных перекрестках и транспортных развязках в одном уровне обеспечено резервным питанием, что продлевает работоспособность светофоров от 2 до 4 часов. На сегодня это 223 светофорных объекта, и работы продолжаются.

Центр организации дорожного движения усиливает сотрудничество с Управлением патрульной полиции в Киеве для регулирования движения на перекрестках.

"Пожалуйста, будьте осторожны! Объединившись, мы выдержим все испытания и победим!", – подбадривает столичная власть.

Предыстория: 

  • После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и все области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
  • После удара в ночь на 27 февраля по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
  • В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.

Темы: Киеввеерные отключениядорогиэлектроэнергия
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