Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Без фонарей: киевлян призывают быть осторожными на дорогах в темноте и носить фликеры

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 16:11
Киев без света, фото Назария Мазилюка, УП

Из-за отключения уличного освещения власти Киева призывают граждан быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.

Источник: Киевская городская госадминистрация 

Дословно: "Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности. В частности, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. 

Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.".

Детали: Особенно внимательными просят быть на нерегулируемых пешеходных переходах и соблюдать Правила дорожного движения. 

Водителям КГГА напоминает: в случае отключения светофорного объекта для проезда нерегулируемого перекрестка надо пользоваться соответствующими дорожными знаками.

В связи со стабилизационными отключениями электроэнергии работу отдельных светофорных объектов на сложных перекрестках и транспортных развязках в одном уровне обеспечено резервным питанием, что продлевает работоспособность светофоров от 2 до 4 часов. На сегодня это 223 светофорных объекта, и работы продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Центр организации дорожного движения усиливает сотрудничество с Управлением патрульной полиции в Киеве для регулирования движения на перекрестках.

"Пожалуйста, будьте осторожны! Объединившись, мы выдержим все испытания и победим!", – подбадривает столичная власть.

Предыстория: 

  • После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и все области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
  • После удара в ночь на 27 февраля по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
  • В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.

Темы: Киеввеерные отключениядорогиэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Все новости...
Киев
Кличко заверил, что новое ПВО уже защищает энергообъекты Киева
Киевский зоопарк начал подготовку к зиме
"Укрэнерго" снова ввел отключение света на Киевщине
Последние новости
08:40
Компания из США построит первую АЭС в Польше
08:27
видеоВ Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту
07:31
фотоДнепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек
06:39
Сводка Генштаба: 300 россиян готовились к нападению в районе Майорска, ВСУ их уничтожили
05:40
ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута
04:44
В Норвегии раскрыли настоящее имя "бразильского ученого", подозреваемого в шпионаже на РФ
04:00
Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование
03:05
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"
02:09
МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно
01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
Все новости...