Без фонарей: киевлян призывают быть осторожными на дорогах в темноте и носить фликеры

Из-за отключения уличного освещения власти Киева призывают граждан быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.

Источник: Киевская городская госадминистрация

Дословно: "Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности. В частности, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.".

Детали: Особенно внимательными просят быть на нерегулируемых пешеходных переходах и соблюдать Правила дорожного движения.

Водителям КГГА напоминает: в случае отключения светофорного объекта для проезда нерегулируемого перекрестка надо пользоваться соответствующими дорожными знаками.

В связи со стабилизационными отключениями электроэнергии работу отдельных светофорных объектов на сложных перекрестках и транспортных развязках в одном уровне обеспечено резервным питанием, что продлевает работоспособность светофоров от 2 до 4 часов. На сегодня это 223 светофорных объекта, и работы продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Центр организации дорожного движения усиливает сотрудничество с Управлением патрульной полиции в Киеве для регулирования движения на перекрестках.

"Пожалуйста, будьте осторожны! Объединившись, мы выдержим все испытания и победим!", – подбадривает столичная власть.

Предыстория: