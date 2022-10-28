Стабілізаційні відключення електрики торкнулися 4 мільйонів українців – Зеленський

Стабілізаційні відключення електроенергії в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру торкнулися близько 4 мільйонів мешканців.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз.

Реклама:

Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах".

Деталі: Зеленський запевнив, що влада робить усе, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення.

"Щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної", – підкреслив також він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: