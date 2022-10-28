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Стабілізаційні відключення електрики торкнулися 4 мільйонів українців – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 23:13
фото Getty Images

Стабілізаційні відключення електроенергії в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру торкнулися близько 4 мільйонів мешканців.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз.

Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах".

Деталі: Зеленський запевнив, що влада робить усе, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення.

"Щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної", – підкреслив також він.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і всі області змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.
  • Після удару в ніч на 27 лютого по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.
  • У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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