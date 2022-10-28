Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский
Стабилизационные отключения электроэнергии в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру коснулись около 4 миллионов жителей.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "По состоянию на это время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.
Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенская область, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах".
Детали: Зеленский заверил, что власть делает все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения.
"Ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической", - подчеркнул также он.
Предыстория:
- После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и все области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
- После удара в ночь на 27 февраля по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
- В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.