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Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 23:13
фото Getty Images

Стабилизационные отключения электроэнергии в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру коснулись около 4 миллионов жителей.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на это время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.

Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенская область, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах".

Детали: Зеленский заверил, что власть делает все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения.

"Ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической", - подчеркнул также он.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и все области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
  • После удара в ночь на 27 февраля по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
  • В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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