Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский

Стабилизационные отключения электроэнергии в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру коснулись около 4 миллионов жителей.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на это время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.

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Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенская область, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах".

Детали: Зеленский заверил, что власть делает все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения.

"Ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической", - подчеркнул также он.

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