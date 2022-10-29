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Маск створить у Twitter раду, яка відповідатиме за цензуру

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 08:58
маск, фото GETTY

Мільярдер Ілон Маск, який у п’ятницю купив Twitter, анонсував у соцмережі створення спеціальної ради з модерації контенту.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору".

Деталі: Маск пообіцяв, що жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде ухвалювати до того, як ця рада збереться.

Пізніше бізнесмен додав, що після його купівлі у політику модерації контенту Twitter не внесли жодних змін.

Нагадаємо: У січні 2021 року соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Трамп у п’ятницю заявив, що він радий за Twitter, який, за його словами, після купівлі Маском опинився  в "розсудливих руках".

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Теми: Масксоцмережіцензура
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