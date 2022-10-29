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Маск создаст в Twitter совет, который будет отвечать за цензуру

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 08:58
Маск создаст в Twitter совет, который будет отвечать за цензуру
маск, фото GETTY

Миллиардер Илон Маск, который в пятницу купил Twitter, анонсировал в соцсети создание специального совета по модерации контента.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения".

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Детали: Маск пообещал, что никаких важных решений по содержанию или восстановлению учетной записи не будет принимать до того, как этот совет соберется.

Позже бизнесмен добавил, что после его покупки в политику модерации контента Twitter не внесли никаких изменений.

Напомним: В январе 2021 года соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

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Трамп в пятницу заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Маском оказался в "здравомыслящих руках".

Темы: Масксоцсетицензура
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