Маск создаст в Twitter совет, который будет отвечать за цензуру

Миллиардер Илон Маск, который в пятницу купил Twitter, анонсировал в соцсети создание специального совета по модерации контента.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения".

Детали: Маск пообещал, что никаких важных решений по содержанию или восстановлению учетной записи не будет принимать до того, как этот совет соберется.

Позже бизнесмен добавил, что после его покупки в политику модерации контента Twitter не внесли никаких изменений.

Напомним: В январе 2021 года соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Трамп в пятницу заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Маском оказался в "здравомыслящих руках".