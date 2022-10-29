Сили півдня про вибухи в Севастополі: Якщо по "бойових комарах" б’ють з С-300, то бувають наслідки

Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 29 жовтня

Пряма мова: "Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні "бойових комах" і використанні проти них агресивної системи ППО (коли по комарах б’ють С-300) може бути абсолютно зворотня реакція.

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Ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуції. Тому невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше".

Що передувало: Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

З’явилась неперевірена та непідтверджена інформація про пошкодження кількох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

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Пізніше російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".

Нагадаємо: Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".