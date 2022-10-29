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Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по "боевым комарам" бьют С-300, то бывают последствия

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 14:32
Силы юга о взрывах в Севастополе: Если по боевым комарам бьют С-300, то бывают последствия
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. ФОТО С ЕЕ ФБ

Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 29 октября

Прямая речь: "Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при опасении "боевых насекомых" и использовании против них агрессивной системы ПВО (когда по комарам бьют С-300) может быть абсолютно обратная реакция.

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Эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуции. Поэтому неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже".

Что предшествовало: Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".

Появилась непроверенная и неподтвержденная информация о повреждении нескольких военных кораблей Черноморского флота РФ.

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Позже российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".

Напомним: Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

Темы: Севастопольвойна
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