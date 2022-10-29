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РФ звинуватила ВМС Британії у підриві "Північних потоків" і причетності до удару по Севастополю

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 16:21

Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це у суботу заявив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков, пише "Європейська правда".

Конашенков звітував про так званий "теракт" проти військових та, за його словами, нібито цивільних кораблів у Севатопольській бухті в суботу. 

Він заявив, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.

Конашенков сказав, що британські військові з цього ж підрозділу "брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації "теракту" в Балтійському морі 26 вересня з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У суботу вранці в окупованому Севастополі лунали вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників". В міноборони РФ заявили, що в результаті атаки українських безпілотників пошкоджень зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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Теми: РосіяВелика Британіявійна
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