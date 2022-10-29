Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ обвинила ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" и причастности к удару по Севастополю

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 16:21

Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом в субботу заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Европейская правда".

Конашенков отчитывался о так называемом "теракте" против военных и, по его словам, якобы гражданских кораблей в Севатопольской бухте в субботу.

Реклама:

Он заявил, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, якобы находящихся в украинском Очакове.

Конашенков сказал, что британские военные из этого же подразделения "участвовали в планировании, обеспечении и реализации "теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В субботу утром в оккупированном Севастополе раздавались взрывы – якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников". В минобороны РФ заявили, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец", а также заграждение в бухте Южная.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны юга предположили, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

Темы: РосcияВеликобританиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: