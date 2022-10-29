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РФ обвинила ВМС Британии в подрыве "Северных потоков" и причастности к удару по Севастополю

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 16:21

Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом в субботу заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Европейская правда".

Конашенков отчитывался о так называемом "теракте" против военных и, по его словам, якобы гражданских кораблей в Севатопольской бухте в субботу.

Он заявил, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, якобы находящихся в украинском Очакове.

Конашенков сказал, что британские военные из этого же подразделения "участвовали в планировании, обеспечении и реализации "теракта" в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В субботу утром в оккупированном Севастополе раздавались взрывы – якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников". В минобороны РФ заявили, что в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец", а также заграждение в бухте Южная.

Силы обороны юга предположили, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

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Темы: РосcияВеликобританиявойна
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