Ситуація з електрикою на Київщині була критичною, виправляємо – Зеленський
На Київщині через атаку росіян на енергетичні об’єкти ситуація з електропостачанням була критичною, однак зараз вона виправляється.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Деталі: Зеленський підкреслив, що в Україні у суботу було проведено "на порядок менше" стабілізаційних та аварійних відключень.
Він також запевнив, що влада робить усе, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день.
Пряма мова: "Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.
Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо".
Більше деталей: Президент підкреслив, що повернення технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.
"Російський терор триває, він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях", - сказав також він.
Зеленський також повідомив, що протягом тижня – від суботи до суботи – було збито "понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків".
Передісторія:
- Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і всі області змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.
- Після удару в ніч на 27 лютого по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.
- У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишалася напруженою, говорити про стабілізацію системи було зарано.