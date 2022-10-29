Ситуація з електрикою на Київщині була критичною, виправляємо – Зеленський

На Київщині через атаку росіян на енергетичні об’єкти ситуація з електропостачанням була критичною, однак зараз вона виправляється.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський підкреслив, що в Україні у суботу було проведено "на порядок менше" стабілізаційних та аварійних відключень.

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Він також запевнив, що влада робить усе, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день.

Пряма мова: "Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.

Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо".

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Більше деталей: Президент підкреслив, що повернення технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

"Російський терор триває, він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях", - сказав також він.

Зеленський також повідомив, що протягом тижня – від суботи до суботи – було збито "понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків".

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