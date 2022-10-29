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Ситуация с электричеством на Киевщине была критической, исправляем – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 22:05
Ситуация с электричеством на Киевщине была критической, исправляем – Зеленский
ФОТО UA-ENERGY.ORG

На Киевщине из-за атаки россиян на энергетические объекты ситуация с электроснабжением была критической, однако сейчас она исправляется.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский подчеркнул, что в Украине в субботу было проведено "на порядок меньше" стабилизационных и аварийных отключений.

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Он также заверил, что власть делает все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день.

Прямая речь: "Отдельное спасибо тем, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на сейчас удается вернуть техническую возможность поставки.

Так же и на Киевщине: ситуация была критической, но сейчас исправляем".

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Больше деталей: Президент подчеркнул, что возвращение технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Российский террор продолжается, он очень циничный. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, имеем погибших в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях", - сказал также он.

Зеленский также сообщил, что в течение недели - с субботы до субботы - было сбито "более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов".

Предыстория:

  • После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и все области вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
  • После удара в ночь на 27 февраля по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
  • В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября оставалась напряженной, говорить о стабилизации системы было рано.

Темы: ЗеленскийКиевская областьэлектроэнергия
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