Ситуация с электричеством на Киевщине была критической, исправляем – Зеленский

На Киевщине из-за атаки россиян на энергетические объекты ситуация с электроснабжением была критической, однако сейчас она исправляется.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский подчеркнул, что в Украине в субботу было проведено "на порядок меньше" стабилизационных и аварийных отключений.

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Он также заверил, что власть делает все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день.

Прямая речь: "Отдельное спасибо тем, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на сейчас удается вернуть техническую возможность поставки.

Так же и на Киевщине: ситуация была критической, но сейчас исправляем".

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Больше деталей: Президент подчеркнул, что возвращение технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Российский террор продолжается, он очень циничный. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, имеем погибших в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях", - сказал также он.

Зеленский также сообщил, что в течение недели - с субботы до субботы - было сбито "более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов".

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