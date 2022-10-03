Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі заявили, що кордони "приєднаних" до РФ областей залежать "від волі населення"

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 12:53
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кордони окупованих Херсонської та Запорізької областей ще не визначені та залежатимуть "від волі населення", однак нових "референдумів" на цих територіях не буде. 

Джерело: ТАСС

Деталі: За його словами, Росія "продовжить радитися з місцевим населенням" щодо кордонів окупованих Херсонської та Запорізької областей. Водночас Пєсков стверджує, що на цих територіях не планують проведення нових псевдореферендумів. 

Читайте також: "Референдуми" на території України, або чому важливо зупинити Росію

Що цьому передувало: 30 вересня Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області, однак заявив, що Донецька та Луганська – у межах кордонів 2014 року. 

Нагадаємо: 

  • 28 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відзвітували про остаточні підсумки "референдумів про приєднання до Росії". 30 вересня відбулася так звана "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
  • Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.
  • Володимир Зеленський наголосив, що "приєднання" захоплених регіонів до Росії означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьЗапорізька областьРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

фото, оновленоПоліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Усі новини...
Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Херсонською областю 
Кремль радить Кадирову "відкидати емоції" при обговоренні війни
Держдума Росії "ратифікувала" анексію українських територій
Останні новини
03:07
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
02:11
Медведєв прокоментував твіти Маска: "Молодець"
01:24
РФ гатила з артилерії по Сумщині — 11 приходів
00:45
оновленоРосіяни атакували Харків
00:43
Найзаможніші росіяни втратили понад $90 мільярдів від початку року
00:39
Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ
00:36
Зеленський: Вважати всіх колаборантами, хто був в окупації, це маячня
23:59
Зеленський: Перспектива бойових дій очевидна – все більше окупантів намагаються втекти
23:27
ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку
22:38
Росія завдала екології України збитків у $35 мільярдів
Усі новини...