У Кремлі заявили, що кордони "приєднаних" до РФ областей залежать "від волі населення"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кордони окупованих Херсонської та Запорізької областей ще не визначені та залежатимуть "від волі населення", однак нових "референдумів" на цих територіях не буде.

Джерело: ТАСС

Деталі: За його словами, Росія "продовжить радитися з місцевим населенням" щодо кордонів окупованих Херсонської та Запорізької областей. Водночас Пєсков стверджує, що на цих територіях не планують проведення нових псевдореферендумів.

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Що цьому передувало: 30 вересня Дмитро Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області, однак заявив, що Донецька та Луганська – у межах кордонів 2014 року.

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