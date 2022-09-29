Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українців виселяли з домівок за відмову брати участь у "референдумах" Росії – Маляр

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 15:58
Українців виселяли з домівок за відмову брати участь у референдумах Росії – Маляр
Ганна Маляр, фото з Укрінформу

В деяких населених пунктах окупованої Запорізької області українців, які відмовлялися брати участь у псевдореферендумі, виселяли з домівок.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу 29 вересня

Пряма мова: "В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати.

Реклама:

Характерним прикладом примусової участі населення у так званих "референдумах" є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування".

Деталі: Маляр назвала "нікчемними" ініційовані Росією "референдуми" на окупованих територіях України. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 вересня ЦВК РФ оголосила перші "результати" псевдореферендуму на території Росії, і нібито переважна більшість виборців "проголосували" за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.
  • Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

Теми: референдумокупаціяЗапорізька областьМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
референдум
Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту
Міністр оборони Польщі озвучив четверте питання, яке винесуть на референдум
Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр
Останні новини
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
Усі новини...
Реклама: