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Українців виселяли з домівок за відмову брати участь у "референдумах" Росії – Маляр

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 15:58
Ганна Маляр, фото з Укрінформу

В деяких населених пунктах окупованої Запорізької області українців, які відмовлялися брати участь у псевдореферендумі, виселяли з домівок.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу 29 вересня

Пряма мова: "В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати.

Характерним прикладом примусової участі населення у так званих "референдумах" є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування".

Деталі: Маляр назвала "нікчемними" ініційовані Росією "референдуми" на окупованих територіях України. 

Передісторія: 

  • 27 вересня ЦВК РФ оголосила перші "результати" псевдореферендуму на території Росії, і нібито переважна більшість виборців "проголосували" за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.
  • Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

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Теми: референдумокупаціяЗапорізька областьМіноборони
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