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Держдума Росії "ратифікувала" анексію українських територій

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 15:02
ЦЕРЕМОНІЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ 30 вересня, GETTY IMAGES

Держдума Росії у понеділок схвалила "ратифікацію" юридично нікчемних договорів про включення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до складу РФ. 

Джерело: Медуза

Деталі: Як стверджують представники "Единой России", рішення ухвалили одноголосно. 

Що цьому передувало: 

  • 28 вересня окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відзвітували про остаточні підсумки "референдумів про приєднання до Росії". 30 вересня відбулася так звана "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
  • 2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

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Теми: РосіяанексіяДерждума
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