Зеленський: Путін знає, що після "референдумів" переговори будуть неможливі
Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю CBS News
Пряма мова: "Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати.
Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно.
Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну".
Деталі: Зеленський наголосив, що окупанти змушують мешканців захоплених територій приходити на псевдореферендуми, а тим, хто не прийде, "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".
Крім того, президент нагадав, що в РФ оголошено мобілізацію, і людей з тимчасово окупованих територій України змусять воювати на боці Росії.
Що передувало: 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
Передісторія:
- 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
- В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
- За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
- Україна ініціювала скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.