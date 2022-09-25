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Зеленський: Путін знає, що після "референдумів" переговори будуть неможливі

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 21:50
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати.

Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно.

Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну".

Деталі: Зеленський наголосив, що окупанти змушують мешканців захоплених територій приходити на псевдореферендуми, а тим, хто не прийде, "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".

Крім того, президент нагадав, що в РФ оголошено мобілізацію, і людей з тимчасово окупованих територій України змусять воювати на боці Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Передісторія:

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
  • Україна ініціювала скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Теми: ЗеленськийПутінпереговориреферендум
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